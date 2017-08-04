العيادات التخصصية تقدم العلاج لـ14 ألف لاجئ سوري - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قدمت العيادات التخصصية الخدمات الطبية والعلاجية لعدد 14254 حالة مرضية من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري خلال شهر يوليو من العام 2017م.

ودوّنت سجلات العيادات الطبية خلال هذا الشهر مراجعة 14254 حالة لعيادة الأطفال ممن يعانون من الأمراض الموسمية كما استقبلت عيادة القلب 237 مراجع، فيما تلقى 1412 سورياً العلاج في عيادة الطب العام، وتعاملت عيادة النسائية مع 865 حالة وعيادة الجراحة مع 1257 حالة، والعظام 944 حالة والباطنية 1124 حالة بالإضافة إلى عيادات الأسنان 1213 حالة وعيادة الجلدية تعاملت مع 1438 حالة قدم لها العلاج المناسب، وبلغ مراجعي عيادة الأذنية 899 حالة، أما المطاعيم فاستقبلت العيادات 381 طفل قدمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي ” شقيقي صحتك تهمني ” وأجرى قسم المختبر 804 تحليلاً مخبرياً و 2336 تحليل إشعاعي .