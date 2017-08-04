أسعار الذهب تستقر مع ترقب الوظائف الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

استقرت أسعار الذهب اليوم حيث ينتظر المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأمريكية في وقت لاحق من اليوم للحصول على بعض الأدلة حول وتيرة رفع الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وقال المجلس العالمي للذهب في تقرير إن الطلب العالمي على الذهب انخفض بنسبة 14% خلال النصف الأول ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض الحاد في مشتريات الصناديق المتداولة، وأضاف أن الطلب على الذهب في الهند قد ارتفع بنسبة 37% ليصل إلى 167.4 طن خلال الربع الثاني.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر هامشيا بنسبة 0.06% إلى 1275.20، وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.12% إلى 92.724، في تمام الساعة 10:08 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.