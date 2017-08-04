مؤشر الدولار يتراجع بالقرب من أدنى مستوياته في 14 شهرا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تراجع مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له منذ مايو 2016 مع انتظار المستثمرين صدور تقرير الوظائف الأمريكية الشهري في وقت لاحق من اليوم.

وتعرض الدولار لضغوط هذا الأسبوع من الاضطرابات السياسية الجديدة في ” واشنطن ” فضلا عن البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى حد كبير والتي زادت من حالة عدم اليقين بشأن وتيرة تشديد سياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وتراجع مؤشر الدولار أمس إلى أدنى مستوى له في 14 شهرا عند 92.39.

وتراجعت العملة الأمريكية بنحو 10٪ منذ يناير ، مع تراجع التوقعات بتنفيذ الرئيس الأمريكي ” ترامب ” إصلاحات ضريبية أو زيادة الإنفاق على البنية التحتية.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.10% إلى 92.744، وانخفض الدولار مقابل اليورو هامشيا بنسبة 0.09% إلى 1.1881، وأمام الإسترليني هامشيا بنسبة 0.08% إلى 1.3147، بينما ارتفع أمام الين هامشيا بنسبة 0.05% إلى 110.11، في تمام الساعة 12:31 مساء بتوقيت مكة المكرمة.