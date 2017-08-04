رفع حالة الطوارئ في إثيوبيا - صحيفة صدى الالكترونية

أديس أبابا(صدى):

بعد احتجاجات مميتة مناهضة للحكومة، صوت المشرعون في إثيوبيا، الجمعة، على رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 10 أشهر.

من جانبه قال وزير الدفاع، سيراج فيجيسيا، بعد التصويت، إن حالة الطوارئ ساعدت الحكومة بشكل ناجح في التغلب على التحديات الأمنية» بما في ذلك الإرهاب.

واعتقل أكثر من 21 ألف شخص منذ فرض قانون الطوارئ في أكتوبر 2016، بينما وجهت لعشرات آخرين اتهامات بالتخطيط لشن هجمات إرهابية.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان القانون، قائلة إنه قيد على نحو مفرط حقوق المواطنين.

وفرضت السلطات حالة الطوارئ بعدما قتل المئات من الأشخاص في خلال مظاهرات مناهضة للحكومة في إثيوبيا بدأت في نوفمبر 2015.