أكبر صندوق للمعاشات في العالم يحقق عائدا فصليا بـ46 مليار دولار - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

حقق صندوق معاشات التقاعد الأكبر في العالم أرباحا فصلية للربع الرابع على التوالي، مع ارتفاع الأسهم العالمية كما ساعد تراجع الين مقابل كل من الدولار واليورو في دعم قيمة استثماراته الخارجية.

وبلغ عائد صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومية الياباني 3.5% أو 5.1 تريليون ين “46 مليار دولار” خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من يونيو، لترتفع أصوله إلى مستوى قياسي بلغ 149.2 تريليون ين.

وأضافت الأسهم المحلية 2.3 تريليون ين مع ارتفاع مؤشر ” توبكس ” الياباني خلال تلك الفترة، بينما زادت قيمة الأسهم الأجنبية بمقدار 1.9 تريليون ين.

وتمثل الأسهم اليابانية 24.4% من حيازات الصندوق، بينما تمثل الأسهم الخارجية 23.9% من قيمة أصوله.