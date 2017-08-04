بالصور.. انتهاء أعمال فحص كسوة الكعبة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أنتهت أعمال فحص ومعاينة كسوة الكعبة المشرفة، بمراجعة اللجنة المختصة وفحص الثوب الجديد للكعبة تمهيداً لكسوتها بها في التاسع من ذي الحجة المقبل تزامناً مع موسم حج هذا العام 1438هـ.

وقال مدير مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الدكتور محمد باجوده إن المختصين بالمصنع قاموا بإجراء المعاينات النهائية للكسوة الجديدة، ووقفوا على كل تفاصيله، وذلك في ساحة قسم التجميع لخياطة الكسوة.

وأوضح أنه تم التأكد من تثبيت مذهبات الحزام، وتدقيق الآيات القرآنية المكتوبة على الثوب، إلى جانب التحقق من مواضع الحزام، والقناديل، وقطع الصمديات.

وأضاف أنه تم تثبيت خمسة قناديل على الثوب تحمل عبارة ” الله أكبر ” عند ركن الحجر الأسود متصلة بعضها فوق بعض.

