" داعش " يشن هجومًا على قوات النظام السوري - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، عن اشتباكات عنيفة درات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى، إثر هجوم للأخير على اللواء 137 في محافظة دير الزور، في محاولة لتحقيق تقدم في المنطقة.

وترافقت الاشتباكات مع تفجير عنيف يرجح أنه ناجم عن تفجير التنظيم لعربة مفخخة في المنطقة، وسط قصف من قبل طائرات حربية على محاور القتال، دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية إلى اللحظة، واستشهد 3 مدنيين من عائلة واحدة في بلدة البوليل الواقعة في الريف الشرقي لدير الزور، جراء إصابتهم بانفجار لغم على الطريق الواصل بين دير الزور والحسكة، وسقط عدد من الجرحى جراء قصف الطائرات الحربية لمناطق في بلدة البويطية بريف دير الزور الغربي.

وفي محافظة درعا، قال المرصد إن جيش خالد بن الوليد التابع لتنظيم داعش، استهدف منزلاً على محور خط مساكن جلين، بالريف الغربي لدرعا، قضى على إثرها 3 مقاتلين من الفصائل المقاتلة، وتشير معلومات إلى إصابة آخرين بجراح، في حين شهدت جبهة النعيمة إطلاق نار متبادل بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، ومقاتلي الفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة أخرى.

وأضاف المرصد أن قوات النظام قصفت في وقت متأخر من مساء أمس، مناطق في قرى قنيطرات والتلول الحمر بريف حماة الجنوبي، كما قصفت القوات صباحاً، مناطق في قرية لحايا بريف حماة الشمالي، ولم ترد أنباء عن إصابات حتى اللحظة.

وارتفعت وتيرة القصف من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها على غوطة دمشق الشرقية، حيث وثق المرصد إطلاق قوات النظام نحو 50 صاروخاً في أعنف قصف شهدته غوطة دمشق الشرقية منذ بدء الهدنة ” الفاشلة ” في الـ22 من يوليو الماضي.