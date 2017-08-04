مطالب بالتحقيق في عمل دكتورة متهمة بإحدى جامعات المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تلقت وزارة التعليم والجهات المختصة، طلبات بالتحقق من وجود دكتورة عربية تُحاضر بأحد جامعات المملكة، متهمة في بلادها بالتلاعب بأدوية السرطان مما أدى لمقتل عدد كبير من المصابين بالسرطان.

وأصدرت وزارة الصحة في بلدها قراراً بسحب إذن مزاولة المهنة منها، مما يعني شطبها نهائياً ومنعها من مزاولة مهنة الصيدلة .

وكانت قناة فضائية معروفة قد أوردت تقريراً يفيد بإتهامها بملف التلاعب بأدوية السرطان في بلدها.

كانت الدكتورة رئيسة لقسم الصيدلية بأحد مستشفيات بلدها الكبرى، إلا أنها قامت على مدى 8 أعوام بتبديل أدوية السرطان بأدوية غير فعّالة وفاسدة ومنتهية الصلاحية وبيعها على المصابين بالمرض مما أدى لوفاتهم، وكذلك بيع العلاج الأصلي بأسعار عالية وقد ذهب ضحية هذه الجريمة العديد من المصابين بالسرطان بينهم نساء وأطفال.