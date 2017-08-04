حلاقون أشباح يُثيرون الذعر بين النساء - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أنتشرت عصابة أطلق عليها الحلاقون الأشباح بعدة ولايات هندية، حيث تقوم بسرقة الشعر من النساء بعد خطفهن من الشوارع.

وتقدمت أكثر من 50 سيدة بولايتي هاريانا وراجاستان الهنديتين بشكاوى تتعلق بتعرضهن لقص شعرهن وسرقته فيما كن غائبات عن الوعي.

وقالت سونيتا ديفي، البالغة من العمر 53 عاما وهي ربة منزل من منطقة بيمغار خيري في هاريانا: ” تعرضت لضوء قوي ثم لم أشعر بشيء، وبعد نحو ساعة استيقظت لأجد أنه تم قص شعري ” بحسب بي بي سي العربية.

وأصيبت ديفي بالذعر الشديد بعد الهجوم وقالت: ” لم أعد قادرة على النوم أو التركيز في شيء، وكنت قد قرأت عن مثل هذه الحوادث في راجاستان ولكن لم أتخيل أبدا إمكانية حدوثها لي ” .