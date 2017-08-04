صحة الطائف تنفذ مؤتمر الرؤية المستقبلية لتطوير الطب النفسي  - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

تعتزم الصحة في الطائف إقامة مؤتمر الرؤية المستقبلية لتطوير الطب النفسي في المملكة العربية السعودية الطريق إلى ٢٠٣٠ والذي ينفذه مستشفى الصحة النفسية بداية العام الهجري لمدة ثلاثة أيام والمعتمد من هيئة التخصصات الصحية بواقع ٢٤ ساعة للممارسين الصحيين ويسلط الضوء من خلاله على تطوير الخدمات النفسية بالمملكة العربية السعودية وخطة الوزارة في التحول الصحي في الأمراض المزمنة والنفسيه بما يتوافق مع رؤية الوزارة.

وقد أعلنت صحة الطائف بداية التسجيل الكترونيا بالمؤتمر عن طريق نظام التدريب الإلكتروني على الرابط ( هنا ) .

كما أنه بإمكان جميع المشاركين إرفاق كل ما يتعلق بالمؤتمر من خلال هذا البرنامج الإلكتروني.

ويشارك في المؤتمر عدد من الخبراء النفسيين والمهتمين بالمجال النفسي الصحي من من داخل وخارج المملكة ويهدف لإثراء جلسات الكوادر الطبية بالنفع العلمي والمعرفي.

وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي ان المؤتمر المزمع اقامته يهدف الى تعزيز الطرق الصحيه لعلاج الحالات النفسيه ورعايتها بما يتناسب والوضع الخاص لهذه الفئه ويعمل على استقطاب كافة اطياف المهتمين في هذا المجال لفتح افاق اوسع للرعايه الصحيه النفسيه في المملكه بأشراف خبراء الطب النفسي.