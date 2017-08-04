بالفيديو.. صديقة حليمة بولند تفضحها وتٌعلن زواجها من خليجي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ظهرت صديقة الإعلامية حليمة بولند في مقطع فيديو تم نشره عبر تطبيق سناب شات واليوتيوب، وهي تدافع عن حليمة والأنتقادات التي تعرضت لها بسبب فستانها التي أرتدته في حفل زفاف العنودي الحربي.

وقالت صديقة حليمة بالفيديو ” ما أدري ليش تهاجمون حليمة ، وشو هي العروس أو ما هي ، فستان حليمة كان أخضر في أصفر مانو أبيض ” .

وأضافت ” لازم الكل يكون عارف ، إن حليمة متزوجه من خليجي ذو منصب كبير لكن ما راح نعلن عن إسمه ، وبتمني من كل أحبابها يباركولها ” .

