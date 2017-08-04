بالفيديو.. صديقة حليمة بولند تفضحها وتٌعلن زواجها من خليجي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. صديقة حليمة بولند تفضحها وتٌعلن زواجها من خليجي
ظهرت صديقة الإعلامية حليمة بولند في مقطع فيديو تم نشره عبر تطبيق سناب شات واليوتيوب، وهي تدافع عن حليمة والأنتقادات التي تعرضت لها بسبب فستانها التي أرتدته في حفل زفاف العنودي الحربي.
وقالت صديقة حليمة بالفيديو ” ما أدري ليش تهاجمون حليمة ، وشو هي العروس أو ما هي ، فستان حليمة كان أخضر في أصفر مانو أبيض ” .
وأضافت ” لازم الكل يكون عارف ، إن حليمة متزوجه من خليجي ذو منصب كبير لكن ما راح نعلن عن إسمه ، وبتمني من كل أحبابها يباركولها ” .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 2 ساعتين
تستغل جسدها لأخر لحظة
ممكن لو تسئلوها العريس رقم كم تقول فاكرة الأولاني
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 9964 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم صحيح كان اصفر فاتح جدا على عشبي وليس ابيض 😊
بس مع الاضاءات طالع ابيض ياعزيزتي
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 9964 ] نشر منذ 2 ساعتين
بس بوضح نقطه
حليمه مهما لبست تبقى حلوه
والعنود مهما سوت تبقى ليست جميله 🤗
ارجوا ان تتقبلن رأيي برحابة صدر 😊