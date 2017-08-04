قراصنة يخترقون جوجل - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت بوابة التقنيات ” هايزه سيكورتي ” اختراق القراصنة الأداة الإضافية Copyfish لمتصفح كروم، وإظهار الإعلانات في متصفح الويب الشهير، ولذلك ينصح الخبراء بضرورة إزالة هذه الأداة الإضافية، والتي يتم استعمالها لاستخراج النصوص من ملفات الصور أو ملفات ” بي دي إف ” .

وقد قامت شركة جوجل حالياً بإزالة الأداة الإضافية الخبيثة من متجر تطبيقات كروم ويب، ولم تتأثر الأداة الإضافية Copyfish لمتصفح فايرفوكس بهذا الاختراق.

ويرجع سبب الاختراق إلى تعرض مطور أداة Copyfish لهجمات تصيد البيانات وقام بإدخال كلمات المرور في صفحة جوجل مزيفة.