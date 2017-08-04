 بالفيديو.. رد فعل طريف لسوار شعيب داخل مقهى نسائي برفقة مودل روز - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 4

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. رد فعل طريف لسوار شعيب داخل مقهى نسائي برفقة مودل روز

بالفيديو.. رد فعل طريف لسوار شعيب داخل مقهى نسائي برفقة مودل روز

بالفيديو.. رد فعل طريف لسوار شعيب داخل مقهى نسائي برفقة مودل روز
أماني الغامدي(صدى):

شاركت عارضة الأزياء مودل روز الشهيرة بباربي الخليج، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات، وهي تعزم شعيب راشد مقدم برنامج سوار شعيب في مقهى نسائي.

وظهرت مودل روز وهي في سيارتها، وتتحدث عن حضور شعيب للقاءها، فعزمته في مقهى نسائي ، ما تسبب في توتره وقال لها وهو يضحك ” أشعر أنني فاشونيستا ” .


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8936 ] نشر منذ 43 دقيقة

اشعر أنكم رخاص 💔😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 7 دقائق

قلة حيا وقلة دين

الله يستر على بناتنا يارب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *