يوفنتوس يفكر في التخلي عن مهاجمه - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

أبدى نادي يوفنتوس الإيطالي، مرونة في بيع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، مما يفتح الباب أمام برشلونة الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقالت صحيفة “ الموندو ديبورتيفو ” الإسبانية، إن يوفنتوس سيقبل بإدخال لاعبين في صفقة بيع ديبالا، وأنه يرغب في ضم أندريه جوميز، وأن رافينيا الكانتارا، يعد خيارا قائما.



وأشارت إلى أن يوفنتوس، أجرى اتصالات مع النادي الكتالوني، في محاولة للتفاوض بصورة منفصلة بشأن اللاعب البرتغالي، ولكن الرد جاء بأن البارسا لا يخطط للاستغناء عنه، إذ أن إرنستو فالفيردي، يعتبره أساسيا في مشروعه.

ولفتت إلى أن يوفنتوس، حدد سعر باولو ديبالا بـ120 مليون يورو، ستكون قابلة للتخفيض إذا ضم الفريق الكتالوني لاعبا آخر إلى الصفقة.