مدرب الارسنال يوجه رسالة انتقاد بعد صفقة نيمار - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

علق المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي الفرنسي أرسين فينجر على صفقة انضمام البرازيلي نيمار، من برشلونة الإسباني، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال فينجر، في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور :“ هذا يحدث حينما تمتلك بعض الدول، أندرية رياضية، الأمر الذي يجعل تطبيق قانون اللعب النظيف أمر صعب ”.

وتابع فينجر :“ بهذه الطريقة لن ننجح في التنافس مع بقية الفرق، في الصيف الماضي تم كسر حاجز المائة مليون جنيه إسترليني، والآن تحطم حاجز الـ 200 مليون إسترليني ”.

واختتم :“ الأسعار الآن أصبحت قريبة من كرة السلة الأمريكية، كما أن المبالغ الضخمة تعتمد على هوية الفريق البائع ”.