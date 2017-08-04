مدرب الارسنال يوجه رسالة انتقاد بعد صفقة نيمار - صحيفة صدى الالكترونية

مدرب الارسنال يوجه رسالة انتقاد بعد صفقة نيمار
علق المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي الفرنسي أرسين فينجر على صفقة انضمام البرازيلي نيمار، من برشلونة الإسباني، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال فينجر، في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور :“ هذا يحدث حينما تمتلك بعض الدول، أندرية رياضية، الأمر الذي يجعل تطبيق قانون اللعب النظيف أمر صعب ”.
وتابع فينجر :“ بهذه الطريقة لن ننجح في التنافس مع بقية الفرق، في الصيف الماضي تم كسر حاجز المائة مليون جنيه إسترليني، والآن تحطم حاجز الـ 200 مليون إسترليني ”.
واختتم :“ الأسعار الآن أصبحت قريبة من كرة السلة الأمريكية، كما أن المبالغ الضخمة تعتمد على هوية الفريق البائع ”.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9918 ] نشر منذ 14 دقيقة
حلوين