الليلة .. الاتحاد يواجه الاتفاق في دورة تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد اليوم نظيره نادي الاتفاق، في الجولة الثانية ضمن دور المجموعات ببطولة تبوك الدولية الودية 2017.

الاتحاد سقط في الجولة الأولى 3-2، أمام ضيفه #الإسماعيلي المصري، ويقبع في قاع المجموعة بدون رصيد ويسعى اليوم للفوز على الاتفاق بفارق كبير من الأهداف، من أجل استعادة صدارة المجموعة الأولى والتأهل للدور النهائي.

وعلى الجانب الأخر يدخل الاتفاق المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما فاز في الجولة الأولى على الإسماعيلي المصري، بهدفين دون رد، ويأمل فارس الدهناء في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العميد اليوم من أجل التأهل للدور النهائي.