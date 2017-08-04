بالصور.. خيركم تبعث رسائل وفاء للمرابطين عبر " دماؤنا فداء لجنودنا الأوفياء " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بالتعاون مع الشؤون الصحية وضمن دورها في خدمة المجتمع أطلقت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة ظهر اليوم الخميس حملة التبرع بالدم لأبطالنا البواسل بالحد الجنوبي تحت عنوان (دماؤنا فداء لجنودنا الأوفياء) وذلك بمشاركة متطوعين من مستشفى شرق جدة .

وأوضح مدير عام جمعية خيركم الاستاذ صابر بامخرمه أن هذه الحملة والتي أقيمت بمقر الجمعية شارك فيها منسوبو خيركم ومعلمو وطلاب الحلقات وهي عبارة عن رسالة حب ووفاء لتضحيات جنودنا المرابطين وتقديراً لدورهم الوطني وبطولاتهم على الحدود، كما تسعى الحملة بالتعاون مع الشؤون الصحية الى توعية وتثقيف المجتمع بأهمية التبرع بالدم والفوائد الصحية الناتجة عن ذلك.

وفي السياق نفسه بيّن مدير مختبرات وبنوك الدم في مستشفى شرق جدة الاستاذ سفر المالكي أن مشاركة خيركم وحملتها التي تدعم المرابطين في الحد الجنوبي هو واجب وطني متمنيا من الجميع من قطاعات حكومية وخاصة أفراد ومؤسسات أن يخطو مثل هذه الخطوة المباركة.

يذكر ان مسؤولو الجمعية زاروا قبل عامين المرابطين في الحد الجنوبي، وتحرص خيركم منذ تأسيسها قبل أكثر من 40 عاماً على خدمة كافة أفراد المجتمع وذلك تحقيقاً لرؤيتها – بيئة جاذبه وتربية قرآنية – والتي تعكس غرس قيم أخلاق القرآن الكريم في فلذات الأكباد.

