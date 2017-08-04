جوجل تتفاوض لشراء سناب شات مقابل 30 مليار دولار - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قدمت ” سناب شات ” شركتها للاكتتاب العام في مارس الماضي، لتقديم الدعم المالي من الجمهور، ولكن وفقًا لتقرير من بوسينيس إنزيدر فأن جوجل ناقشت لفظيًا شراء سناب شات مع الرئيس التنفيذي إيفان شبيجل.

وعرضت شركة جوجل قيمة 30 مليار دولار لشراء سناب شات، وكانت المناقشات بدأت قبل تقديم الشركة للاكتتاب العام في مطلع عام 2016، وقالت شركة سناب شات أنها لا تريد البيع إلا أن القرار الآن سيتخذه المؤسس المشارك بوبي ميرفي.

وتعهد سناب (أحد أكبر عملاء جوجل كلاود) بإنفاق ملياري دولار على جوجل كلاود، وهي المنصة التي يعمل بها سناب شات.