التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق في فضيحة استضافة قطر لمونديال 2022 - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

يواجه الرئيس الفرنسى الأسبق، نيكولا ساركوزى، اتهامات بالحصول على مبالغ مالية، مقابل تقديم المساعدة لقطر للفوز بحق استضافة مونديال 2022 لكرة القدم.

وبحسب صحيفة ” الديلى تلجراف ” البريطانية، التى نشرت الخبر، نقلا عن مصادر مقربة من فريق المحققين، قوله، بأن الفريق يحقق فى ملفات فساد تتعلق بالرئيس الفرنسى الأسبق، وذلك بحسب ما نقلته وكالة ” سبوتنيك ” الروسية.

قطر كانت فازت بحق استضافة كأس العالم 2020، فى حفل أقيم بمدينة زيوريخ السويسرية، وكانت دول مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، نافست قطر للفوز بحق الاستضافة.

ويرى المحققون، أنه من خلال هذه الصفقة، تم تحويل مبلغ 180 مليون يورو، استخدمت لرشوة أعضاء اللجنة المسئولة عن اختيار البلد المستضيف لكأس العالم، كما أن ” ساركوزى ” ، تربطه علاقات جيدة بإدارة الشركة من السابقين والحاليين.