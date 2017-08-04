" الإحسان الطبية " تنفذ مشروع الاستشاري الزائر غدًا - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تنظم جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان غدًا، الزيارة السادسة من مشروع ” الاستشاري الزائر ” ، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، وذلك بمركز الرعاية الصحية الأولية بمركز الفطيحة في محافظة بيش .

وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور خالد العطاس, أن المشروع يفتح باب التطوع للأطباء والممارسين الصحيين، بهدف تقديم خدمات طبية متقدمة للمرضى بمركز الفطيحة وذلك ضمن مشاركة جمعية الإحسان الطبية في الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية، التي تنفذها حالياً إدارة تعليم صبيا بقطاع الفطيحة التابع لمحافظة بيش .

وأفاد أن الفريق الاستشاري التطوعي سيقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية والاستشارية والطبية في تخصصات العيون والباطنة والجراحة العامة, والنساء والولادة والأنف والأذن والحنجرة للمرضى, إلى جانب إمكانية التحويل المباشر إلى مستشفى الملك فهد المركزي للمرضى المحتاجين إلى فحوصات ورعاية تخصصية .

يُذكر أن الجمعية نفذت خلال الأشهر الماضية خمس زيارات من مشروع الاستشاري الزائر في كل من محافظة هروب ومركز الشقيق ومحافظات الرّيث والعيدابي والعارضة تم خلالها علاج نحو 2528 مريضاً ومريضة وتوفير الدواء لهم، إلى جانب التحويل المباشر لنحو 424 حالة أخرى إلى مستشفى الملك فهد المركزي نظراً لحاجتهم إلى فحوصات ورعاية تخصصية .