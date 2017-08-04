 بالفيديو.. هيفاء حسين توجه سؤالا مٌحرجا لزوجها والأخير يرد برومانسية - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 4

    أغسطس

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بالفيديو.. هيفاء حسين توجه سؤالا مٌحرجا لزوجها والأخير يرد برومانسية

بالفيديو.. هيفاء حسين توجه سؤالا مٌحرجا لزوجها والأخير يرد برومانسية
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة هيفاء حسين ، مقطع فيديو عبر تطبيق ” سناب شات ” ، وهي تسأل زوجها سؤال مٌحرج .

حيث ظهرت هيفاء حسين بالفيديو وهي تسأل زوجها ” شو إحساسك وأنت تمثل وياي ” ، فأجابها ” أجمل إحساس ” ، ثم باغتته بطرافة ” مبروك عليك أنا لأني همثل وياك ” .


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 1 ساعة

هذي كانت تنقد على اللي يطلعون فيديوهات وسنابات وصارت اردى منهم . والله تفاهه

[ عدد التعليقات: 9918 ] نشر منذ 37 دقيقة

يا مال السلال ليه تسولفين معه كذا قدامنا

[ عدد التعليقات: 8930 ] نشر منذ 35 دقيقة

😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

[ عدد التعليقات: 11968 ] نشر منذ 32 دقيقة

يا حليلها هذا زوجها وانا فكرت اطلق القديمه واخطبها

خير ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 10482 ] نشر منذ 25 دقيقة

طايره في هالعويد والظاهر ماعنده ماعند جدتي الله يرحمها

[ عدد التعليقات: 9918 ] نشر منذ 22 دقيقة

لو ماعنده ماعند جدتي كان من زمان سحبت عليه
اكيد انه حليو معها

[ عدد التعليقات: 8930 ] نشر منذ 6 دقائق

الشيبان غير 😉

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