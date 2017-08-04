بالفيديو.. هيفاء حسين توجه سؤالا مٌحرجا لزوجها والأخير يرد برومانسية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. هيفاء حسين توجه سؤالا مٌحرجا لزوجها والأخير يرد برومانسية
نشرت الفنانة هيفاء حسين ، مقطع فيديو عبر تطبيق ” سناب شات ” ، وهي تسأل زوجها سؤال مٌحرج .
حيث ظهرت هيفاء حسين بالفيديو وهي تسأل زوجها ” شو إحساسك وأنت تمثل وياي ” ، فأجابها ” أجمل إحساس ” ، ثم باغتته بطرافة ” مبروك عليك أنا لأني همثل وياك ” .
ابوبدر[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي كانت تنقد على اللي يطلعون فيديوهات وسنابات وصارت اردى منهم . والله تفاهه
alfahd42[ عدد التعليقات: 9918 ] نشر منذ 37 دقيقة
يا مال السلال ليه تسولفين معه كذا قدامنا
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8930 ] نشر منذ 35 دقيقة
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11968 ] نشر منذ 32 دقيقة
يا حليلها هذا زوجها وانا فكرت اطلق القديمه واخطبها
خير ان شاء الله
برق[ عدد التعليقات: 10482 ] نشر منذ 25 دقيقة
طايره في هالعويد والظاهر ماعنده ماعند جدتي الله يرحمها
alfahd42[ عدد التعليقات: 9918 ] نشر منذ 22 دقيقة
لو ماعنده ماعند جدتي كان من زمان سحبت عليه
اكيد انه حليو معها
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8930 ] نشر منذ 6 دقائق
الشيبان غير 😉