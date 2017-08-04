بالفيديو.. هيفاء حسين توجه سؤالا مٌحرجا لزوجها والأخير يرد برومانسية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة هيفاء حسين ، مقطع فيديو عبر تطبيق ” سناب شات ” ، وهي تسأل زوجها سؤال مٌحرج .

حيث ظهرت هيفاء حسين بالفيديو وهي تسأل زوجها ” شو إحساسك وأنت تمثل وياي ” ، فأجابها ” أجمل إحساس ” ، ثم باغتته بطرافة ” مبروك عليك أنا لأني همثل وياك ” .

