شجاعة شاب تنقذ فتاة من الانتحار - صحيفة صدى الالكترونية

الجمعة 4
أغسطس
ما الفائده ربما تحاول الانتحار مره اخرى سبحان الله كيف أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش حياته بعيدا عن ربه.
اراد الله لها عمر اطول
المفروض ان يترك من اراد الانتحار ينتحر لانه لا يفكر بالانتحار الا انسان مريض نفسي او صاحب مخدرات وطيرت عقله من كثر الاستعمال
فأذا انتحر وهو بهذه الحاله سيقلل عدد المرضى ويقلل عدد البطاله وكذلك يقلل عدد المقدمين على السكن واشياء كثيره
واذا كان كذاب مجرد انه حاب يعمل شو يعني استعراض فلن يكمل العمليه ومن ثم ينزل بحاله
ارادة الله
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نور[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 59 دقيقة
ما الفائده ربما تحاول الانتحار مره اخرى سبحان الله كيف أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش حياته بعيدا عن ربه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9918 ] نشر منذ 56 دقيقة
اراد الله لها عمر اطول
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11968 ] نشر منذ 45 دقيقة
المفروض ان يترك من اراد الانتحار ينتحر لانه لا يفكر بالانتحار الا انسان مريض نفسي او صاحب مخدرات وطيرت عقله من كثر الاستعمال
فأذا انتحر وهو بهذه الحاله سيقلل عدد المرضى ويقلل عدد البطاله وكذلك يقلل عدد المقدمين على السكن واشياء كثيره
واذا كان كذاب مجرد انه حاب يعمل شو يعني استعراض فلن يكمل العمليه ومن ثم ينزل بحاله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11968 ] نشر منذ 43 دقيقة
المفروض ان يترك من اراد الانتحار ينتحر لانه لا يفكر بالانتحار الا انسان مريض نفسي او صاحب مخدرات وطيرت عقله من كثر الاستعمال
فأذا انتحر وهو بهذه الحاله سيقلل عدد المرضى ويقلل عدد البطاله وكذلك يقلل عدد المقدمين على السكن واشياء كثيره
واذا كان كذاب مجرد انه حاب يعمل شو يعني استعراض فلن يكمل العمليه ومن ثم ينزل بحاله
alfahd42[ عدد التعليقات: 9918 ] نشر منذ 41 دقيقة
ارادة الله