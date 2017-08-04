بلدية فرسان تنفذ مشروع إنارة المنطقة الأثرية - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أنهت بلدية محافظة جزر فرسان مساء أمس، تنفيذ مشروع إنارة المنطقة الأثرية والتاريخية القديمة بحي الجامع والمنطقة المحيطه بمنزل المنور الرفاعي الأثري والمواقع التراثية المجاورة، التي تعد من المزارات السياحية في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة جزر فرسان المكلف إبراهيم صيادي أنه سيتم خلال مطلع الأسبوع القادم استكمال إنارة حي الصلب القديم والشوارع المحيطة به، وذلك وفق خطة البلدية المعتمدة، منوهًا بتعاون الشركة السعودية للكهرباء بمحافظة فرسان وقسم الكهرباء بالبلدية.