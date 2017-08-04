وظائف نسائية شاغرة في " الخيرية لرعاية المعاقين " - صحيفة صدى الالكترونية

وظائف نسائية شاغرة في ” الخيرية لرعاية المعاقين “
وفرت الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل “ HDCA ” ، وظائف نسائية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
1- مديرة مركز تأهيل أطفال.
2- أخصائية تربية خاصة.
3- أخصائية نفسية.
4- أخصائية اجتماعية.
5- أخصائية علاج وظيفي.
6- أخصائية نطق وتخاطب.
7- أخصائية علاج طبيعي.
وأوضحت الجمعية، أن على الراغبات ومن تنطبق عليهن شروط الوظائف التقدم بطلب التوظيف من خلال موقع الجمعية الإلكتروني: ” هنا ” .
وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 438/11/12هـ، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1438/11/25هـ، ولن يتم قبول أي طلب توظيف يقدم مناولة للجمعية.
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