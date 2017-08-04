وظائف نسائية شاغرة في " الخيرية لرعاية المعاقين " - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل “ HDCA ” ، وظائف نسائية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

1- مديرة مركز تأهيل أطفال.

2- أخصائية تربية خاصة.

3- أخصائية نفسية.

4- أخصائية اجتماعية.

5- أخصائية علاج وظيفي.

6- أخصائية نطق وتخاطب.

7- أخصائية علاج طبيعي.

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبات ومن تنطبق عليهن شروط الوظائف التقدم بطلب التوظيف من خلال موقع الجمعية الإلكتروني: ” هنا ” .

وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 438/11/12هـ، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1438/11/25هـ، ولن يتم قبول أي طلب توظيف يقدم مناولة للجمعية.