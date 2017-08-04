وظيفة شاغرة في جامعة أم القرى - صحيفة صدى الالكترونية

وظيفة شاغرة في جامعة أم القرى
طرح معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى وظيفة هندسية شاغرة بمسمى ” مهندس متخصص في مجال السلامة وإدارة المخاطر ” .
وحددت الجامعة الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون لديه شهادات ودورات في نفس التخصص.
– تسجيل البيانات وطلب التوظيف عن طريق الرابط التالي: ” هنا ” .
وأوضح المعهد، أن آخر موعد للتقديم وتسجيل الطلبات في تاريخ 12/ 8/ 2017م.
علي[ عدد التعليقات: 1035 ] نشر منذ 1 ساعة
ما عمري سمعت بالتخصص هذا في السعودية وسلامتكم ، شكل الموظف جاهز وعنده كم دوره أما مهندس في هذا التخصص كثرو منها . !!!