 وظيفة شاغرة في جامعة أم القرى - صحيفة صدى الالكترونية

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وظيفة شاغرة في جامعة أم القرى

وظيفة شاغرة في جامعة أم القرى
فاطمة المالكي(صدى):

طرح معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى وظيفة هندسية شاغرة بمسمى ” مهندس متخصص في مجال السلامة وإدارة المخاطر ” .
وحددت الجامعة الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون لديه شهادات ودورات في نفس التخصص.
– تسجيل البيانات وطلب التوظيف عن طريق الرابط التالي: ” هنا ” .
وأوضح المعهد، أن آخر موعد للتقديم وتسجيل الطلبات في تاريخ 12/ 8/ 2017م.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1035 ] نشر منذ 1 ساعة

ما عمري سمعت بالتخصص هذا في السعودية وسلامتكم ، شكل الموظف جاهز وعنده كم دوره أما مهندس في هذا التخصص كثرو منها . !!!

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