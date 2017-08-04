وظيفة شاغرة في جامعة أم القرى - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرح معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى وظيفة هندسية شاغرة بمسمى ” مهندس متخصص في مجال السلامة وإدارة المخاطر ” .

وحددت الجامعة الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون لديه شهادات ودورات في نفس التخصص.

– تسجيل البيانات وطلب التوظيف عن طريق الرابط التالي: ” هنا ” .

وأوضح المعهد، أن آخر موعد للتقديم وتسجيل الطلبات في تاريخ 12/ 8/ 2017م.