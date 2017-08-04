بالصور.. 13 طريقة لصنع مقلب في غرفة صديق - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشف مستخدمو موقع ” Bored Panda ” عن صور ترصد كيف تكون الحياة مع زميل غرفة أو منزل يعشق المزاح على طريقته الخاصة.

ونشرت صحيفة “ ديلي ميل ” البريطانية، الصور، ومنها تغطية أحدهم السرير بالكامل بورق الألومنيوم، ووضع آخر قرشًا في المرحاض فيما علق زميل أحدهم صورة مخيفة خلف باب الحمام.

