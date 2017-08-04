بالصور.. 13 طريقة لصنع مقلب في غرفة صديق - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. 13 طريقة لصنع مقلب في غرفة صديق
كشف مستخدمو موقع ” Bored Panda ” عن صور ترصد كيف تكون الحياة مع زميل غرفة أو منزل يعشق المزاح على طريقته الخاصة.
ونشرت صحيفة “ ديلي ميل ” البريطانية، الصور، ومنها تغطية أحدهم السرير بالكامل بورق الألومنيوم، ووضع آخر قرشًا في المرحاض فيما علق زميل أحدهم صورة مخيفة خلف باب الحمام.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9918 ] نشر منذ 1 ساعة
مايجوز ترويع المسلم
alfahd42[ عدد التعليقات: 9918 ] نشر منذ 1 ساعة
دايم اخبارك يانوير رومنسيه ذا المره تروعين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11968 ] نشر منذ 1 ساعة
فكره مو بطاله قابله للنقاش
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 955 ] نشر منذ 11 دقيقة
بايخين