مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

لقى مواطن مصرعه فيما أصيب 6 أخرين في حادث تصادم في شرائع مكة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة في الساعه ٣:٤٣من صباح اليوم الجمعه بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في الشرائع إشارة صقر قريش وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه ٤فرق اسعا فيه وفرقة تدخل متقدم.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان انه حين وصولت أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة و٦ إصابات تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلت ٣ إصابات خطرة إلى مستشفى النور التخصصي.

كما نقلت ٣ إصابات متوسطة الخطوره إلى مستشفى الملك عبد العزيز بالزاهر .