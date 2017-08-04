غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض عن توفر وظائف شاغرة للرجال، لدى 3 شركات بالقطاع الخاص، هي: ” أسواق التميمي – مطاعم شاورمار – شركة توكيلات الجزيرة للسيارات ” .

وأضافت أن الوظائف متاحة لحملة درجة البكالوريوس، وشهادات الثانوية العامة والكفاءة المتوسطة، باسم ” مدير علاقات عملاء، ومحاسب زبائن، ومصفف، وحارس أمن، وعضو فريق عمل، ومحضر قطع غيار ” .

وأوضحت الغرفة، أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر مركز التوظيف بالغرفة، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 7/ 8/ 2017م، ولمدة ثلاثة أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا ليومي الاثنين والثلاثاء، وعند الساعة العاشرة صباحًا ليوم الأربعاء.

