مستشفى الملك عبدالله الجامعي تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- موظف إدخال بيانات.

2- فني ثالث إدارة المواد.

وأوضحت إدارة المستشفى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أغسطس 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أغسطس 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط ” هنا ” .