ملكية ينبع تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت الهيئة الملكية بينبع، وظائف أكاديمية وتعليمية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة الدكتوراه، ودرجة الماجستير، ودرجة البكالوريوس، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمعاهد ومدارس الهيئة في ينبع.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مدرس – مدرب (وحدات اللغة الإنجليزية).

2- أستاذ مساعد (وحدات اللغة الإنجليزية).

3- أستاذ مساعد (العلوم الإدارية – تقنية الإدارة الصناعية).

4- محاضر (إحصاء).

5- مدرس – مدرب (فيزياء).

6- محاضر (فيزياء).

7- محاضرة (العلوم الإدارية).

8- محاضر (العلوم الإدارية – تقنية الإدارة الصناعية).

9- محاضر (تقنية الهندسة الميكانيكية).

10- محاضر (تقنية هندسة الجيوماتيكس).

11- مدرس – مدرب (تقنية الهندسة الكهربائية والإلكترونية).

12- محاضر (العلوم الإدارية – تقنية الإدارة الصناعية).

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أغسطس 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 17 أغسطس 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ اضغط ” هنا ” .