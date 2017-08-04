الشرطة الأوروبية تفكك شبكة تهريب إيرانية - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد (صدى):

أعلنت الشرطة الأوروبيّة عن تفكيك شبكة دولية لتهريب الإيرانيين إلى إنجلترا، باستخدام جوازات إسبانية مزورة، في مدينة ملقا جنوب إسبانيا، وألقت القبض على 85 إيرانيًا.

وقالت الشرطة في بيان لها أمس، إنَّ “ الشرطة الإسبانيّة، وبمساعدة شرطة متروبوليتان البريطانية واليوروبول، تمكنت من تفكيك هذه الشبكة، التي كانت تهرب الإيرانيين إلى بريطانيا جوًا، مقابل مبلغ 25 ألف يورو للشخص الواحد، باستخدام أوراق وجوازات سفر مزورة ” ، مشيرة إلى أنَّه “ تم اعتقال مجموع 101 شخص خلال هذه العمليات، بينهم 41 إيرانيًا، و14 عضوًا من الشبكة في مدينة ملقا الإسبانية، فضلاً عن 42 إسبانيًا، كانوا قد باعوا أوراقهم الثبوتية لهذه العصابة وجوازات سفرهم مقابل مبالغ تتراوح بين 500 و3000 يورو ”.

وبيّنت أنّه “ تم توقيف 44 شخصًا آخرين، مرتبطين بهذه الشبكة في مناطق مختلفة من أوروبا، ممن يحملون الوثائق المزورة، إضافة إلى الإطاحة بزعيم العصابة من قبل شرطة متروبوليتان البريطانية في مطار هيثرو، بعدما أصدر القضاء أحكامًا بإلقاء القبض على المتورطين ”.

وفككت السلطات الإسبانية، في أغسطس من العام الماضي، شبكة إيرانية لتهريب البشر، واعتقلت جميع أعضائها، الذين كانوا يعملون بطرق ملتوية في تهريب لاجئين من خلال شبكة معقدة، إزاء مبالغ مالية بعشرات آلاف الدولارات.

وكان الإيرانيون يديرون هذه الشبكة، التي تقوم بتهريب المهاجرين بجوازات ووثائق سفر مزورة، غالبهم من حملة الجنسية الإيرانية لغرض إيصالهم إلى إسبانيا، عبر طرق ملتوية، شملت المرور من خلال تركيا والبرازيل والبارغواي وبوليفيا وغيرها، قبل أن يصلوا إسبانيا.