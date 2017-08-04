إعتداء بـ " المولوتوف " على السفارة الإسبانية في فنزويلا - صحيفة صدى الالكترونية

كاراكاس(صدى):

تعرضت سفارة إسبانيا في فنزويلا لهجوم ارتكبه شخصين على دراجة بخارية، زجاجات مولوتوف عدة على السفارة الأسبانية فى كاراكاس الخميس ، دون أن يتسبب الاعتداء في سقوط جرحى، وفقل لمكتبالمدعى العام فى فنزويلا.

وقال شهود عيان إن إحدى القنابل المصنوعة يدويا لم تنفجر بسبب الامطار الغزيرة، وقال موظف فى السفارة اتصلت به فرانس برس انه غير مصرح له بالتعليق على الحادث.

ووقع الهجوم وسط اجواء امنية متوترة فى فنزويلا، مع ازدياد الاحتجاجات ضد ” الجمعية التأسيسية ” الجديدة التى ستكون ذات سلطات واسعة رغم رفض المعارضة لها.

وانتقدت اسبانيا الهيئة الجديدة التى دفع الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو باتجاه انتخابها. وقال الاتحاد الاوروبى انه لن يعترف بشرعية هذه الهيئة.