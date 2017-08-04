غموض حول غيبوبة مواطنة بعد الولادة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دخلت مواطنة في غيبوبة بعد ولادتها في مستشفى طريف العام، إذ مر أكثر من 10 أيام دون أن تصدر الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية أي تعليق أو توضيح حول ملابسات ما حدث للمريضة، ومازال الغموض يحيط بالواقعة. حسب أفادت ” الوطن ” .

وقالت إدارة الإعلام الصحي في صحة الحدود الشمالية، إن وزارة الصحة خصصت الرقم 937 لاستقبال جميع الشكاوى وملاحظات المرضى والمراجعين، إذ تم تخصيص لجان لمتابعة الشكاوى والملاحظات وحلها مع الجهات المختصة، كما نفيدكم بأن الحالة الصحية للمريضة متابعة من فريق طبي متخصص، وما تزال اللجان المختصة تؤدي عملها مع الجهات ذات العلاقة.