بالفيديو.. الخوخ يثير ضجة على " تويتر " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من مقطع فيديو أثار ضجة كبيرة عبر موقع “ تويتر ” ، بعد أن أظهر طريقة تقشير أحدهم للخوخ مما أصاب الكثيرين بالصدمة وتحول الأمر لموجة سخرية.

وكشف المقطع المتداول طريقة جديدة لتقشير الخوخ سخر منها البعض وسخر من شكلها.

