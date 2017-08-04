بالفيديو.. الخوخ يثير ضجة على " تويتر " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الخوخ يثير ضجة على ” تويتر “
سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من مقطع فيديو أثار ضجة كبيرة عبر موقع “ تويتر ” ، بعد أن أظهر طريقة تقشير أحدهم للخوخ مما أصاب الكثيرين بالصدمة وتحول الأمر لموجة سخرية.
وكشف المقطع المتداول طريقة جديدة لتقشير الخوخ سخر منها البعض وسخر من شكلها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11968 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
بصراحه شكل الخوخ يذكرني بطريقه حلوه ولذيذه
مغرد[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو عمار اول نظره لك ثانى نظره مو لك هههههههههههههههههههههههههه
برق[ عدد التعليقات: 10482 ] نشر منذ 2 ساعتين
اثره يقشّر ههههههه
والله ماعمرنا فكرنا نقشره ههههههه نغسله ثم نأكله
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ابوعمار
ترى مفهوم قصدك ” حرام عليك تشبه النعمه بهذيييييك
مع ان هذييييييك نعمه بعد 😁😁
زميل قديم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
أبو عمار يالله حسن الخاتمة
alfahd42[ عدد التعليقات: 9918 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11968 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
كل النظرات الشرعيه ملكي لوحدي 🙂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11968 ] نشر منذ 1 ساعة
مراحب بالزميل القديم
نسأل الله حسن الخاتمه للجميع
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8930 ] نشر منذ 5 دقائق
😂😂😂😂😂😂😂😂