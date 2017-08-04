 بالفيديو.. الخوخ يثير ضجة على " تويتر " - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. الخوخ يثير ضجة على ” تويتر “

بالفيديو.. الخوخ يثير ضجة على ” تويتر “
نورة الشهري(صدى):

سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من مقطع فيديو أثار ضجة كبيرة عبر موقع “ تويتر ” ، بعد أن أظهر طريقة تقشير أحدهم للخوخ مما أصاب الكثيرين بالصدمة وتحول الأمر لموجة سخرية.

وكشف المقطع المتداول طريقة جديدة لتقشير الخوخ سخر منها البعض وسخر من شكلها.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11968 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

بصراحه شكل الخوخ يذكرني بطريقه حلوه ولذيذه

[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 2 ساعتين

ابو عمار اول نظره لك ثانى نظره مو لك هههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 10482 ] نشر منذ 2 ساعتين

اثره يقشّر ههههههه

والله ماعمرنا فكرنا نقشره ههههههه نغسله ثم نأكله
.
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ابوعمار
ترى مفهوم قصدك ” حرام عليك تشبه النعمه بهذيييييك
مع ان هذييييييك نعمه بعد 😁😁

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

أبو عمار يالله حسن الخاتمة

[ عدد التعليقات: 9918 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههه

[ عدد التعليقات: 11968 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

كل النظرات الشرعيه ملكي لوحدي 🙂

[ عدد التعليقات: 11968 ] نشر منذ 1 ساعة

مراحب بالزميل القديم
نسأل الله حسن الخاتمه للجميع

[ عدد التعليقات: 8930 ] نشر منذ 5 دقائق

😂😂😂😂😂😂😂😂

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