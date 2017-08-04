" طيران أديل " تعلن عن 36 وظيفة شاغرة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني، 36 وظيفة شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادات الثانوية العامة، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مضيف المقصورة – (عدد 35 وظيفة): شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

– محلل جدولة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أغسطس 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 2 نوفمبر 2017م.

ولفتت، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط ” هنا ” .