أنباء عن استشهاد ضابط ورقيب في الحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

ذكرت مصادر ووسائل إعلامية نبأ استشهاد رقيب ورائد بالقوات البرية أَثناء مواجهات بظهران الجنوب في منطقة عسير بالحد الجنوبي أمس الخميس.

وبحسب المصادر، فقد استُشهد الرائد محمد بن سهل العضياني والرقيب فهد بن عبدالله الذيابي، أثناء أدائهما واجبهما في الدفاع عن حدود الوطن.

يشار إلى أن القوات الريـاض تمكنت من صد هجوم كبير لمليشيات الحوثي والحرس الجمهوري الموالي للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح على مراكز عسكرية بالحدود الريـاض – اليمنية، وقتلت العشرات منهم.