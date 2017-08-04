انخفاض أسعار النفط مع بقاء الخام الأمريكي دون 50 دولارا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

سجلت أسعار النفط اليوم تراجعا، مع بقاء الخام الأمريكي دون 50 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه أمس مدفوعا بتفاؤل المستثمرين بشأن تراجع المخزونات الأمريكية.

وتراجعت مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع، وازداد المستثمرون تفاؤلا بعد أن أظهرت البيانات الأسبوعية ارتفاع الطلب على المنتجات الخام والمكررة في الولايات المتحدة.

والتقى وزير الطاقة السعودي مع بعض مديري صناديق التحوط للسلع الأساسية في لندن قبل أيام من سفره إلى “سانت بطرسبرج” حيث سيبحث وزراء ” أوبك ” ووزراء بعض الدول غير الأعضاء مستوى الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج الأخير، بحسب ” بلومبرج ” .

وقال بنك “باركليز ” : ” نتوقع تصحيحا هبوطيا لأسعار النفط خلال هذا الربع، ولكن نرى ” برنت ” عند متوسط 54 دولارا للبرميل خلال الربع الرابع ” .

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 0.25% إلى 51.88 دولار للبرميل، كما انخفض خام ” نايمكس ” الأمريكي بنسبة 0.31% إلى 48.88 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.