سجن الفنانة راندا البحيري ومحاميها سنة ودفع 10 آلاف جنيها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

قضت محكمة جنح مستأنف عابدين في مصر ، حكمها غيابياً بحبس الفنانة المصرية راندا طلعت محمد حسن وشهرتها “ راندا البحيري ” ، ومحاميها شاهين عبد القادر أحمد، بالحبس سنة ، وإلزامهما بدفع 10 آلاف وواحد جنيه ، لأتهامهما في قضية تزوير في عقد شقة والتعديل فيه وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي بالحق المدني استأنف بالشكل المقرر قانونا على قضاء محكمة أول درجة ببراءة المتهمين مما أسند إليهما، ولذا قبلت الاستئناف شكلا، وبمطالعة الأوراق والموازنة بين أدلة البراءة والإدانة فرجحت الأخيرة، واستقر في يقينها ثبوت الاتهام بحق المتهمين، استنادا إلى الثابت بالأوراق من أن عقد الشقة المزور تم تقديمه إلى جهة رسمية وهي محكمة عابدين، حال تداول الدعوى المرفوعة من المتهمة الأولى وحضر المتهم الثاني أمام محكمة عابدين بصفته وكيلا عنها، وقدم العقد المزور للمحكمة.

واستندت المحكمة إلى أن العقد تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل به، وفى عدة مواضيع وهي بعنوان العقد، وكذلك إضافة تلك العبارات وهي “ وقد استلمت كامل ثمن الشقة وهو مليون جنيه مصري فقط لا غير ” ، و ” قمت باستلامه نقدا عند التوقيع على هذا العقد ” .

وأكدت المحكمة أن المتهمان قصدا عن قيامهما بتزوير ذلك المحرر واستعماله للإضرار بالمدعى بالحق المدني والمساس بحقوقه المالية، وعليه فإن أركان جريمة تزوير عقد عرفي، واستعماله متوافره في حق المتهمين من الفعل المادي، وهو فعل التزوير وكذلك ركن الضرر المتمثل فيما لحق بالمدعى بالحق المدني والقصد الجنائي المتمثل فى قصد المتهمان من الاستفادة من العقد المزور واستعماله مع علمهما بتزويره، ولذا قضت المحكمة غيابيا بقبول استئناف النيابة والمدعي بالحق المدني على براءة راند البحيري ومحاميها، والقضاء بحبسهما غيابيا سنة مع الشغل وإلزامهما بدفع 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للمتضرر.