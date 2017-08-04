حظر الشفاف والضيق على الخطوط السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن قواعد اللباس المسموح به للمسافرين على رحلاتها من الجنسين، داعيةً ضيوفها للذين يرتدون ملابس مخالفة بطريقة تسبب عدم الراحة للركاب الآخرين للالتزام بهذه القواعد.

وأشارت الشركة إلى أنه يُحظر على الرجال ارتداء الرجال السراويل القصيرة الكاشفة للساقين، مضيفة أنه يُحظر على النساء بدورهن كشف الساقين أو الذراعين، أو ارتداء الملابس الرقيقة جداً أو الملابس الضيقة.

ولفتت إلى أنه في حال عدم الامتثال بقواعد اللباس؛ فإنها ستعمل على رفض نقل الركاب أو منعهم من السفر في أي لحظة.