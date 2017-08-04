تراجع البوليفار الفنزويلي أمام الدولار الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

كاراكاس(صدى):

تراجع البوليفار الفنزويلي 18% مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء أمس الخميس، قبل تنصيب هيئة تشريعية عليا تقول عنها المعارضة إنها ستمنح الرئيس ” نيكولا مادورو ” صلاحيات جديدة.

ووفقًا لبيانات العملة التي يوفرها موقع ” دولار توداي ” ، فإن البوليفار تراجع بما يقل عن 60% إلى 17.981 ألف بوليفار أمام الدولار خلال الشهر الماضي، مع حث الدول حول العالم لـ ” مادورو ” للتراجع عن فكرة انتخاب ” جمعية تأسيسية “.

هذا وتم التصويت على ” الجمعية التأسيسية ” – التي لها صلاحيات واسعة النطاق تشمل إعادة كتابة الدستور – الأحد الماضي وسط مقاطعة من المعارضة.

ويعني تراجع العملة المحلية أن الحد الأدنى للأجور في فنزويلا يعادل حاليًا 1.50 دولار في الأسبوع فقط، على الرغم من عمليات الرفع التي أجرتها الحكومة في الأشهر الأخيرة ووسط التضخم المرتفع للغاية في البلاد.