ضبط مراهق يستخدم صورا خليعة في الابتزاز - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

أتهم ولي أمر فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنةً، بمدينة طنجة المغربية ، مراهق عمره 17 عاماً بتهديد ابنته بنشر صور خليعة لها .

حيث قال ولي الامر في شكواه التي تقدم بها لخلية محاربة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة ، أن ابنته تعرضت للتغرير من طرف صديق لها تعرفت عليه ودخل عنوة إلى منزلها وقام بتصويرها في أوضاع مخلة، وبدأ بتهديدها وابتزازها للحصول على المال أو نشر الصور بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعملت الخلية المكلفة بمحاربة الجريمة الالكترونيةعلى تحديد هوية المشتكى به واستدعائه والبحث معه، بإشراف وتوجيه من النيابة العامة المختصة. وقد أنكر الشاب القاصر، البالغ 17 سنة، أن يكون قد هاجم الفتاة في منزلها أو قام بتصويرها.