واتساب يطلق ميزة جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أطلقت شركة ” واتساب ” ، خدمة جديدة متطورة تحت الاختبار حاليا، وهي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التواصل مع الشركات التجارية عبر رسائل آمنة، وهي واحدة من الخطوات التي ستمكن واتساب من الحصول على المال من تلك الشركات.

وتسمح الميزة أيضا للمستخدمين معرفة ما إذا كان حساب الشركة التي يتعاملون معها، موثق من طرف واتساب أم لا، قبل الشروع في المحادثة مع الشركة الراغبة بتقديم خدمة ما للمشتركين، وفق لما ذكره موقع ” سي إن بي سي “.

وقال واتساب، الذي اشتراه فيسبوك عام 2014 إنه ” يخطط لاختبار طرق المستخدمين في التواصل مع الشركات في الأشهر المقبلة “.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قالت إن التطبيق يدرس السماح للشركات بالوصول إلى مستخدميه بشكل مباشر والإرسال إليهم بإعلاناتها، وسط مخاوف مما سيترتب عن الخطوة من إزعاج وانتهاك للخصوصية.

واشترى فسيبوك تطبيق واتساب بـ19 مليار دولار، إلا أنه في المقابل لم يستفد منه ماديا الشيء الكثير، غير أن منح المستخدمين قنوات خاصة وآمنة للتواصل مع الشركات يمكن أن يكون أحد مفاتيح جني الأرباح، حسب ” سي إن بي سي “.