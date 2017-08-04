السجن والجلد لراق شرعي في الدمام يغرر بالنساء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية في الدمام حكما بالسجن لمدة سنة ونصف، والجلد 200 جلدة متفرقة لراق غير مرخص حاول التغرير بعدد من النساء لإقامة علاقات محرمة.

وأيدت محكمة الاستئناف عقوبة السجن والجلد الصادرة بحق الراق الشرعي، حيث اكتسب الحكم صفة القطعية.

وكانت المحكمة الجزائية أدانت المدعى عليه بعدة تهم من بينها ممارسة الرقية الشرعية بدون ترخيص، واستغلالها في التغرير بالنساء، وذلك بعد أن أقر المدعى عليه بمحاولة إقامة علاقة محرمة مع النساء عن طريق المراسلة بالجوال، حيث تم ضبط عدد من الرسائل العاطفية في جواله.

وحاول المدعى عليه إثبات سلامة موقفه بادعاء أن ممارستة الرقية الشرعية كانت ابتغاء للأجر من الله، وأن مراسلاته مع النساء كانت لأجل الزواج من ثانية، غير أن المحكمة لم تأخذ بكلامه لعدم تمكنه إثبات ذلك، إضافة لإدلاء شخصين بشهادتهما ضده.