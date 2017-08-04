طرق هامة للتعامل مع غيرة الزوجة المفرطة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر غيرة الزوجة المفرطة، من الأمور التي تزعج الزوج، لأنها تخلق جو من التوتر في الحياة الزوجية، وتجعل العلاقة مضطربة بين الزوجين ، فماهي افضل طرق التعامل مع غيرة الزوجة المفرطة؟ .

لاشك أن الغيرة تعتبر دلالة حب، لكنها عندما تزيد عن الحد وتتحول الى مرض، تخلق معها الكثير من المشاكل الزوجية، لذلك على الزوج ان يلتمس العذر لزوجته لانها تحبه وتخشى عليه، وعليه ان يساعدها في علاج الغيرة المفرطة .

ومن افضل طرق التعامل مع غيرة الزوجة المفرطة التي من الممكن أن يعتمد الزوج عليها مايلي الاهتمام بالزوجة لاشك ان لاهتمام الزوج بالزوجة دور كبير في علاج غيرة الزوجة المفرطة، فبالاهتمام والاحتواء يستطيع الرجل ان يشعر زوجته بقيمتها عنده تعزيز التواصل مع الزوجة إذا اراد الزوج التغلب على غيرة الزوجة المفرطة، عليه أن يحرص على تعزيز التواصل معها، ومشاركتها في بعض الانشطة، فلا يوجد اكثر من انعدام التواصل بين الزوجين ليثير جنونها ويزيد من غيرتها عليه الاخلاص لها لاشك ان اخلاص الزوج لزوجته قولا وفعلا دورا كبير في التغلب على الغيرة المفرطة للزوجة .

فعلى الرجل ان يشعر الزوجة بأنه مخلص لها ولعشرتها، فالزوجة ستشعر بذلك حتما، فيزيد شعورها بالأمان الذي تفتقدها ويظهر في غيرتها الشديدة على زوجها احترام مشاعرها من أفضل الطرق التي تجدي نفعا في التغلب على الغيرة المفرطة للزوجة، احترام مشاعرها وتجنب ما يثير غيرتها قدر الامكان، خصوصا الأمور التي لا داعي من حدوثها على الاطلاق، وتثير غيرتها وظنونها