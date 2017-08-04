طرق هامة للتعامل مع غيرة الزوجة المفرطة - صحيفة صدى الالكترونية

طرق هامة للتعامل مع غيرة الزوجة المفرطة
تعتبر غيرة الزوجة المفرطة، من الأمور التي تزعج الزوج، لأنها تخلق جو من التوتر في الحياة الزوجية، وتجعل العلاقة مضطربة بين الزوجين ، فماهي افضل طرق التعامل مع غيرة الزوجة المفرطة؟ .
لاشك أن الغيرة تعتبر دلالة حب، لكنها عندما تزيد عن الحد وتتحول الى مرض، تخلق معها الكثير من المشاكل الزوجية، لذلك على الزوج ان يلتمس العذر لزوجته لانها تحبه وتخشى عليه، وعليه ان يساعدها في علاج الغيرة المفرطة .
ومن افضل طرق التعامل مع غيرة الزوجة المفرطة التي من الممكن أن يعتمد الزوج عليها مايلي الاهتمام بالزوجة لاشك ان لاهتمام الزوج بالزوجة دور كبير في علاج غيرة الزوجة المفرطة، فبالاهتمام والاحتواء يستطيع الرجل ان يشعر زوجته بقيمتها عنده تعزيز التواصل مع الزوجة إذا اراد الزوج التغلب على غيرة الزوجة المفرطة، عليه أن يحرص على تعزيز التواصل معها، ومشاركتها في بعض الانشطة، فلا يوجد اكثر من انعدام التواصل بين الزوجين ليثير جنونها ويزيد من غيرتها عليه الاخلاص لها لاشك ان اخلاص الزوج لزوجته قولا وفعلا دورا كبير في التغلب على الغيرة المفرطة للزوجة .
فعلى الرجل ان يشعر الزوجة بأنه مخلص لها ولعشرتها، فالزوجة ستشعر بذلك حتما، فيزيد شعورها بالأمان الذي تفتقدها ويظهر في غيرتها الشديدة على زوجها احترام مشاعرها من أفضل الطرق التي تجدي نفعا في التغلب على الغيرة المفرطة للزوجة، احترام مشاعرها وتجنب ما يثير غيرتها قدر الامكان، خصوصا الأمور التي لا داعي من حدوثها على الاطلاق، وتثير غيرتها وظنونها
alfahd42[ عدد التعليقات: 9918 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلو كلام قميل
💜د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6281 ] نشر منذ 1 ساعة
الرجل اللي ثقافته في علوم الحريم أعرف أنه [ بليد و رخمة ] عقبه الفنجال وقل له يتبرقع .
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والمرأة اللي عقلها [ تحت ] أعرف إنها [ بليدة و رفلا ] !
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11968 ] نشر منذ 1 ساعة
غيرة المراة على زوجها شي طبيعي والمطلوب اهتمام كل من الزوجين بالاخر
💜د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6281 ] نشر منذ 51 دقيقة
المرأة [ الغيور و الحاسدة ] « بليدة » لأنها مشغولة بمتابعة ومراقبة الآخريات
وبدال ماتتعلم منهم وتطور نفسها تحاول تعرقلهم بشتى الطرق و الوسائل.
برق[ عدد التعليقات: 10482 ] نشر منذ 47 دقيقة
هي وينها اللي تغار علي 😞😞😞😞
محد مهتم فيني ولا احد يغار علي 😢😢
اخخخخخ لو ألقى اللي تغار علي كان اعطيها هديه قيّمه .
نفسي بوحده تخاف علي وتغار علي وتهتم فيني على شان العب في
نفسيتها وتركيبة عقليتها 🙂🙂 كل يوم اسوي لها اكشن واشوف مدى
اهتمامها فيني وغيرتها علي وحبها لي
ماااااااش ،، مااااش
الصحراء والشمس سببت عندنا جفاف عاطفي وتبلد مشاعر
alfahd42[ عدد التعليقات: 9918 ] نشر منذ 43 دقيقة
ههههههه يا برق اجل جفاف عاطفي وتبلد مشاعري
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8930 ] نشر منذ 41 دقيقة
الغيرة المفرطهه انا اشهد انها ضيم 💔🙂
تألم نفسياً وعصبياً .. 😭😭
alfahd42[ عدد التعليقات: 9918 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يعينك
برق[ عدد التعليقات: 10482 ] نشر منذ 31 دقيقة
تضحك يالفهد ههههههههه
ترى هذا واقعنا المرير بشكل عااااام
في بيئتنا الرجل هو اللي يغار بس ، اما المرأه فماعندها شي ☹️☹️
مدري لان أشكالنا ماعليها خطر والا لانها واااااثقه ان محد معاين
في وجهك
او لانك ماعندك منصب وتخاف عليك
فيه some problem بس مدري وينه فيه هالسوم
💜د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6281 ] نشر منذ 27 دقيقة
ننتظر إبداعات – الطقاقة ، الدلالة ، الكذابة ، المدلسة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9918 ] نشر منذ 25 دقيقة
ههههههه صدقت في اكثر كلامك بس من ناحية الغير انشهد ان بعضهم يغيرون وبقوه معليك من الكلام
alfahd42[ عدد التعليقات: 9918 ] نشر منذ 24 دقيقة
انا اقصدك يا برق
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13763 ] نشر منذ 18 دقيقة
كلام رائـــع 😍
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 9933 ] نشر منذ 16 دقيقة
في المجتمعاات الاخرى المختلطه
تزداد الغيره من الطرفين 👌
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.لان في المجتمعات المختلطه …ستكون وسائل التجاذب متاحه
اللي هي 👈الشكل والشخصيه
الشكل هي القشور الخارجيه
والشخصيه التركيبه الداخليه
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.قد يكون الرجل ليس وسيما ولكن ذا شخصية جذابه
تستشفها المرأه منه عن طريق المقابلات والمحادثات سواء في العمل او الجامعه او حتى الاماكن العامه
لذلك تجد المجتمعات الاخرى تعاني الغيره القاتله بطبيعة الاختلاط
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بينما الشعوب المحافظه عكس ذلك
لايوجد اي وسيلة متاحه سوى المظهر الخارجي وليس مدعاة للقلق
الا لو شعرت الزوجه انذاك🤔 ان في تخطيط يستهدف المحروس
فهنا تقع الكارثه😂
💜د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6281 ] نشر منذ 15 دقيقة
{ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ }
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 9933 ] نشر منذ 11 دقيقة
يعني مثلا زوجات الدكاتره [الاساتذه الجامعيين]
واحد من جماعتنا استاذ جامعي ويعطينا مادة
.
.زوجته ليل نهار ماتنام 😂😂
حتى اللابتوب حقه تفتشه
جواله والواتس وايميله 😂😂
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.تغااااار بشكل مفرط
المشكله هو لاشكل ولاشخصيه
وهي كذلك ليست جميله 😥
لكن خايفه لايحط عليها وحده من هالبنات
وهو اصلا مايسترجي يتزوج لانها حاكمته صح 😂😂👌
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.يعني من الخبر اعلاه للغيره مدلولاتها واماكنها عند بعض النساء
💜د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6281 ] نشر منذ 5 دقائق
( يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ )