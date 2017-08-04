ترامب: توتر علاقتنا بروسيا تهدد بخطر قادم - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن علاقات بلاده مع روسيا عند مستوى خطير للغاية هو الأدنى على الإطلاق.

وعاتب ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” ، الكونجرس الأمريكي في هذا الصدد.

وجاءت تعليقات ترامب غداة توقيعه على عقوبات جديدة ضد موسكو في خطوة قالت روسيا إنها تصل إلى حد حرب تجارية شاملة وتقضي على الآمال في تحسين العلاقات مع إدارة ترامب.

ووقع ترامب على قانون العقوبات مضطرًا حتى يتجنب احتمال أن يتخطاه الكونجرس ويصبح أيضا ساري المفعول.