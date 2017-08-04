بوتين يعلن ترشحه لفترة رئاسية رابعة - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه سيفكر في إمكانية الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

خلال زيارة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجمهورية بورياتيا وإيركوتسك، للإطلاع على مشكلة الحرائق التي تعاني منها المنطقة.

قام أحد المواطنين المتضررين من الحرائق بتوجيه طلب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، داعيا له بأن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

فأجابه الرئيس بوتين، قائلا: ” شكرا، سأفكر “.

يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين انتخب كرئيس لروسيا الاتحادية لأول مرة فى 26 مارس 2000، وتولى منصبه فى 7 مايو 2000. وأعيد انتخابه للرئاسة فى 14 مارس 2004 للمرة الثانية، وشغل منذ 8 مايو عام 2008 منصب رئيس وزراء روسيا الاتحادية.

وأعيد انتخابه رئيسًا لجمهورية روسيا الاتحادية فى 8 مارس، 2012 وبعد فرز 88.06% من الأصوات تبين حصوله على 64.72% من الأصوات، وهو ما لا يجعل هناك حاجة إلى جولة ثانية من الانتخابات، حيث يشترط القانون حصول الفائز على أكثر من 50% للفوز بالانتخابات من المرحلة الأولى.