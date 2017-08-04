رابطة جازان تعتمد 4 أبطال لبطولة الترجي - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أعلنت رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بمنطقة جازان عن ترشيحها النهائي للفرق التي ستشارك في بطولة الترجي 10 على كأس سمو نائب أمير منطقة عسير في أول بطولة رسمية تحت مظلة رابطة عسير والتي يستضيفها ملعب نادي ضمك الجديد بخميس مشيط .

وجاء إختيار الفرق من عدة محافظات وجميعهم من أبطال مسابقات رابطة جازان حيث يأتي في مقدمتها فريق البراق أول بطل رسمي لمسابقات رابطة أحياء الدرب يرافقه الإتفاق الشرقي بطل بي كولا أبو عريش والذي قدم عروضا مميزة خلال مشاركته في نهائيات المملكة بمدينة جدة ، كذلك بطل بي كولا محافظة العارضة فريق القمة وأخيرا فريق الجزائر أحد أميز فرق الدرب وأكثرها منافسة على حصد الألقاب .

الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة إعتمدت مشاركة 12 فريقا في هذه النسخة 8 من عسير بالإضافة إلى 4 فرق من جازان وجميعها مقيدة رسميا لدى رابطة فرق الأحياء بالمملكة .