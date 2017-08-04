معهد تعلم للحياة و " 2 لايف " يدعمان بطولة الترجي 10 - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أعلن معهد تعلم الحياة بأبها وبطاقات ” 2 لايف ” التابعة للمعهد عن دعم بطولة الترجي العاشرة على كأس سمو نائب أمير منطقة عسير والتي ستنطلق الأسبوع المقبل .

وتم الإتفاق على تقديم المعهد جوائز أفضل لاعب في كل مباراة وأخرى مقدمة لإداريي ومدربي الفرق المشاركة عبارة عن عضوية لمدة عام كامل في بطاقة ” 2 لايف ” ، بالإضافة إلى هدايا ومفاجآت يومية للجماهير الرياضية الحاضرة والفريق المتوج باللقب ، وتشمل بطاقات مجانية وخصومات كبيرة ومميزة على عدة برامج من التي ينفذها المعهد .

معهد تعلم للحياة يقدم العديد من البرامج المميزة في تعلم اللغة الإنجليزية عبر 12 مستوى يقدمها أكاديميين متخصصين من أمريكا وبريطانيا بمناهج ” كامبردج ” وشهادات معتمدة من وزارة التعليم ، مع دورات تدريبية مميزة في مختلف المجالات لتنمية وتطوير الذات والمهارات وعدة برامج أخرى تلائم إحتياج المجتمع المحلي للرجال والنساء والأطفال ، بينما تتيح عضوية ” 2 لايف ” لعملائها عدة خصومات مميزة لدى عدد كبير من المتاجر والمنشآت التجارية والمستشفيات والمراكز الطبية والقطاع التعليمي ، كذلك الفنادق والمطاعم ومكاتب السفر والسياحة ومراكز التجميل واللياقة .