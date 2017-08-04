استشهاد وإصابة 5 في هجوم إرهابي بمصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أطلق مجهولون النار على تمركز مرورى بوسط مدينة إسنا التابعه لمحافظة الأقصر في صعيد مصر، مما أسفر عن استشهاد أمين شرطة ومواطن، وإصابة 3 أشخاص آخرين، ونُقلوا إلى مستشفى إسنا المركزى، ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، فى ضبط السيارة المستخدمة فى إطلاق النار على الكمين.

وبتضييق الخناق على السيارة فر الجناة وتركوها، وعقب فحصها من قبل الأجهزة الأمنية تبين أنها بيضاء اللون تحمل رقم 164091 نقل الغربية ” اثنين كابينة ” بداخلها أسلحة وذخيرة وقنبلة يدوية، كما ألقى القبض على أحد المتهمين الذين هربوا من السيارة بشوارع المدينة.

وقال مصدر مسؤول، إن الحادث وقع فى تمام الساعة العاشرة وأربعين دقيقة مساء الخميس، أثناء قيام الملازم أول عاطف طاهر من قوة شرطة مدينة إسنا بفحص سيارة أثناء مرورها على إحدى الأكمنة المتحركة التابعة لمرور إسنا، حيث اشتبه أحد الضباط فى سيارة نقل غريبة تحمل رقم 164091 نقل الغربية.