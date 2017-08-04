مدني عسير يواصل فعاليات المعرض التوعوي - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تتواصل فعاليات معرض الدفاع المدني التوعوي المقام حاليا بمركز عسير مول للتسوق بابها لليوم الرابع وسط حضور كثيف من قبل الأسر والأطفال ، وقد طرحت عدد من الفقرات التوعوية من خلال فرقة العرض حيث تضمن أسئلة ثقافية عن أمور السلامة ، بالاضافة الى شروحات عن طرق استخدام مطفايات الحريق ، وإيضاح المخاطر المنزلية والكهربائية وكيفية الوقاية منها وتوزيعا للمطويات والنشرات التوعوية وياتي هذا المعرض تزامنا مع فعاليات الصيف المتعددة وما تشهده المنطقة من توافد الزوار والسائحين .

المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي أكد في حديثه عن هذا المعرض بأن المديرية العامة للدفاع المدني تهدف من خلال إقامة مثل هذه المعارض إلى تأصيل ثقافة السلامة لدى المجتمع مستهدفين في المقام الاول الأسرة والطفل وتعريف الجميع بما يحيط بهم من أخطار متنوعه وكيفية التعامل معها . الجدير ذكره إن هذا المعرض يأتي ضمن برامج الإدارة العامة للتوعية الوقائية بالمديرية العامة للدفاع المدني وتشرف عليه مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير.